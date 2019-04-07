Общество

Депутат Артур Гайдук: Такое ощущение, что в ООО «Экопром» работает один человек

Депутат Псковской городской Думы Артур Гайдук («Яблоко») выразил возмущение по поводу отсутствия директора ООО «Экопром» Александра Пайста на сегодняшней сессии гордумы, на которой рассматривался резонансный вопрос об организации вывоза твердых коммунальных отходов с территории Пскова в 2019 году.

Напомним, основным докладчиком по этому вопросу должен был стать директор ООО «Экопром» (организации-регоператора по обращению с ТКО на территории Псковской области) Сергей Пайст. Однако на сессию он не пришел, заранее уведомив депутатов о том, что у него в этот день командировка, и дискуссия прошла без его участия. Так, свое видение ситуации изложил директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов.

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Ряд участников сессии сочли обсуждение столь резонансного вопроса без Сергея Пайста нелогичным. «Такое ощущение, что у нас в «Экопроме» работает только один человек - Сергей Пайст, и никто другой не мог прийти на сессию. Мы напрасно развели дискуссию без представителя регоператора», - высказал недоумение яблочник Артур Гайдук. С ним согласились и другие депутаты.

Добавим, что Псковская Лента Новостей готова предоставить ООО «Экопром» возможность высказать свою точку зрения по поводу ситуации с вывозом ТКО с территории Пскова.