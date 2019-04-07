Общество

Общественник Григорий Шустов: Обсуждение «мусорного вопроса» без участия регоператора — пустая трата времени

Пустой тратой времени назвал сопредседатель регионального общественного движения «Общественный совет Псковской области» Григорий Шустов обсуждение вопроса об организации вывоза ТКО с территории Пскова в 2019 году на сегодняшней сессии Псковской городской Думы.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, под занавес дискуссии по данной теме, которая длилась почти полтора часа, Григорий Шустов выразил желание выступить с 20-минутным докладом и объяснить, почему растут тарифы на вывоз ТКО и к чему это может привести, на что глава города Иван Цецерский предложил направить свои материалы в гордуму, а в рамках сегодняшней сессии изложить их тезисно. В ответ общественник подчеркнул, что кратко не получится. Сегодняшнее обсуждение он назвал «потерянным временем», поскольку оно велось в отсутствие представителя регоператора.

«Вопрос рассматривается некомпетентно. Здесь должен быть регоператор. За ситуацию с мусором в городе отвечает юридически только он, а тут устроили копание учредителей ООО «АСПО» с некомпетентными комментариями отдельных депутатов», - высказался Григорий Шустов.

«При таком разбирательстве к Ганзе город будет вообще завален мусором, потому что вы причины искать не хотите», - резюмировал общественник.