Общество

Жителей региона приглашают к участию в Межрегиональном молодежном образовательном форуме «Ладога»

Жителей Псковской области приглашают к участию в Межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога», который пройдет в Ленинградской области с 23 по 30 июня 2019 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в этом году образовательная программа форума примет новый формат: в основу программы положена матричная система, исходя из уровня подготовки, интересов и компетенций участников: «Активисты» — уровень для молодых людей, не имеющих системных знаний в области основных технологий социального проектирования и опыта организации мероприятий. Общая образовательная программа включает в себя изучение курса «Основы проектного мышления»; «Профессионалы» — уровень для участников, имеющих практические знания и навыки управления проектами и мероприятиями, а также подтвержденный практический опыт. Общая образовательная программа включает в себя курс «Управление проектом»; «Лидеры» — уровень для тех, кто имеет подтвержденный положительный опыт практического осуществления проектов различной направленности, успешных руководителей проектных команд. Программа реализуется в форме наставничества, мастер-классов, индивидуальных консультаций.

Работа по данным направлениям будет вестись в первой половине дня. Затем работа продолжится по узкотематическим площадкам: Социальная активность (добровольцы, волонтеры, активисты и руководители СО НКО, молодые специалисты социальной сферы), Волонтеры Победы (активисты ВОД «Волонтеры Победы» СЗФО), Деловые люди (молодые предприниматели, создатели бизнеса), Молодежные сообщества (активисты молодежных объединений, молодежных советов, молодые депутаты), Новые города (активисты по развитию комфортной городской среды, урбанисты, архитекторы), Профсоюзная молодежь (активисты профсоюзного движения Северо-Запада), Соотечественники (молодые соотечественники, проживающие за рубежом, транслирующие пророссийскую повестку).

Дополнительная программа будет посвящена сквозным темам: проведение в России Года театра и проведение в Ленинградской области Года здорового образа жизни. 27 июня на форуме пройдет «День регионов», который посетят руководители всех субъектов СЗФО.

В рамках форума будет организован конкурс молодежи Северо-Западного федерального округа «Лидер СЗФО». У каждого участника форума также будет возможность разработать свой проект и представить его в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи.

Подать заявку может любой житель Псковской области в возрасте от 18 до 35 лет в системе АИС «Молодежь России» с 9 апреля до 30 мая 2019 года. Планируется, что участниками форума станут 850 молодых людей, проживающие в регионах СЗФО и других субъектах РФ, а также соотечественники, проживающие за рубежом.

Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проходит в Ленинградкой области с 2009 года. Организаторами мероприятия выступают администрация Ленинградской области, Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Главная цель - формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, содействия их дальнейшему развитию и распространению лучших практик.