Общество

Виктор Остренко: Сегодня ОНФ - это попытка осмыслить инициативы, озвученные президентом

«Сегодня Народный фронт - это попытка осмыслить инициативы, озвученные президентом. Нужно внимательно посмотреть как эти задумки притворяются в жизнь на региональном уровне. Для этого есть целый ряд инструментов и экспертов», - заявил новый руководитель исполкома ОНФ Псковской области Виктор Остренко в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Виктор Остренко уверен, что нужно всегда соблюдать соотношение задумки и реализации на местах. Важно помогать регионам озвучивать проблемы, понимать почему какие-то задачи не могут быть реализованы, и найти путь решения.

«В некоторых регионах, к сожалению, деятельность ОНФ сводится к тому, чтобы навести смуту и утроить некий переворот власти, но фактически задача заключается в том, чтобы выстроить диалог с властью и донести важные проблемы», - заявил Виктор Остренко.

Руководитель исполкома ОНФ Псковской области считает, что ОНФ делает серьезную аналитическую работу. Все собранные и проанализированные проблемы должны быть переданы представителю президента, в данном случае губернатору, для решения, отметил он.

Также он подчеркнул, что ОНФ - не политическая организация, которая участвует в выборах. «Наша беспартийная структура помогает расширить горизонты и привлечь как можно больше людей к активной деятельности», - заявил Виктор Остренко.