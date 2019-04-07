Общество

Гордума Пскова вернется к обсуждению «мусорного» вопроса на следующей сессии

Депутаты Псковской городской Думы вернутся к обсуждению вопроса об организации вывоза ТКО с территории города в 2019 году на следующей сессии гордумы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, этот вопрос депутатам пришлось рассматривать в рамках сегодняшней сессии без участия директора ООО «Экопром, который заранее направил уведомление о невозможности своего присутствия из-за командировки. С докладами по вопросу выступили руководители ООО «АСПО» Андрей Лукоянов, ООО «Спецтранском» Андрей Папчук и замначальника УГХ Антон Ляугминас. Свою позицию по поводу неубранных от мусора контейнерных площадок и причин, которые к этому привели, высказали депутаты.

По итогам обсуждения было решено принять информацию к сведению, пригласить на следующую сессию представителя регионального оператора по вывозу ТКО и заслушать его доклад по этому вопросу. Контрольному управлению администрации Пскова поручено усилить претензионную работу по привлечению к ответственности собственников территорий и управляющих организаций за нарушение правил благоустройства, а также за неубранные свалки и хранение мусорных отходов.

Кроме того, контрольное управление пообещало юридически проработать вопрос по возможности привлечения к ответственности регионального оператора по вывозу ТКО.