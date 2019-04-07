Общество

Об опыте региона в сохранении языка сето рассказал Михаил Ведерников делегатам Арктического форума

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 10 апреля, по приглашению Федерального агентства по делам национальностей выступил спикером панельной дискуссии Пятого Международного арктического форума, посвященной лучшим практикам и проектам в сфере образования для детей коренных народов.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Руководитель региона поделился с участниками дискуссии практическим опытом в образовании малочисленного народа сето, компактно проживающего на территории Псковской области. Он рассказал, что народ сето насчитывает чуть более 10 тыс человек. При этом в России проживает всего 250 представителей малого народа, из них 123 - в Псковской области. «Особенность этого уникального народа заключается в том, что язык сето не имеет своей письменности. И наша основная задача - создать такие условия, при которых будет возможно свободное и комфортное изучение сетоского языка», - подчеркнул губернатор.

Базой для изучения языка сето в Псковской области является единственный в России музей-усадьба народа сето в деревне Сигово Печорского района. Здесь проходят мастер-классы по рукоделию, этнокультурные фестивали, отмечаются праздники по местным традициям, сохраняется ремесленная и певческая культура сето. В течение года Сигово посещают более 4,5 тысяч туристов.

Михаил Ведерников также сообщил, что с целью сохранения культурной идентичности народа сето все образовательные организации Печорского района включены в программу межкультурного взаимодействия. На территории муниципалитета действует ежегодный детский лингвистический лагерь, проводятся культурные мероприятия, лингвистические исследования, которые получают ежегодную адресную поддержку из областного бюджета.

Особое внимание уделяется социальным и бизнес-проектам. Так, в Печорской лингвистической гимназии существует школьная бизнес-компания «Wonder box», которая изучает рукоделие сето и занимается изготовлением сувениров. Также при гимназии организована мультипликационная студия «Seto mult+», в которой дети под руководством педагога разрабатывают сценарии на основе сказок и преданий сето и снимают мультфильмы.

Губернатор Псковской области выразил готовность поделиться с коллегами из других регионов наработками в вопросах сохранения и изучения языка сето и передать имеющиеся материалы для размещения на сайте Международного Года языков коренных народов.

Добавим, что с презентацией на панельной дискуссии выступил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, свои доклады также представили руководители Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Саха (Якутия), представители ООН, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В настоящее время в России около 280 языков и диалектов. 2019 год объявлен ООН Международным Годом языков коренных народов. Вопрос сохранения коренных народов и их культурной идентичности стал одной из ключевых тем Пятого Международного арктического форума и важность этой работы в рамках пленарного заседания подчеркнул президент России Владимир Путин.