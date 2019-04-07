Общество

Виктор Остренко: Количество депутатов в Псковском областном Собрании должно сохраняться

«Сегодня каждый муниципальный район представлен в Псковском областном Собрании депутатов, а завтра будет через одного? Это тоже нехорошо. Нужно заниматься работой на своих округах», - считает заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов и руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко в эфире программы «Дом Советов» в эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам Виктора Остренко, нужно посмотреть на историю и вспомнить, что изначально 22 депутата были избраны по одномандатным округам, а когда менялось законодательство, возник вопрос: уменьшать ли количество округов? «Как может депутат отказаться от своего округа, на котором работает? Поэтому позже было решено, что в региональный парламент будет включено 44 депутата», - заявил гость.

Он также отметил, что большая часть депутатов работают на не освобожденной основе и не получают заработную плату, так что их сокращение не приведет к экономии бюджета. «Иногда говорят о том, что повысится статус депутата, если их количество сократится, но сам по себе он не повысится, этого можно добиваться только работой. Многие члены регионального парламента - это изначально непрофессиональные политики. Количество депутатов Псковского областного Собрания как раз помогает формировать новые кадры», - уверен Виктор Остренко.