Общество

Фонд «Измени одну жизнь» приглашает псковичей в информационный марафон «7 лет меняем жизни»

В честь своего семилетия благотворительный фонд «Измени одну жизнь» запустил информационный марафон «7 лет меняем жизни».

Впервые фонд «Измени одну жизнь» в режиме реального времени показывает, как съемочные команды едут в разные уголки страны, заходят в детские дома, общаются с детьми и взрослыми. Как мальчики и девочки, оставшиеся без родителей, перестают быть невидимыми, обретают голос, получают надежду.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, 96 детей, чьи видеоанкеты сняли сотрудники фонда «Измени одну жизнь» в Псковской области, уже нашли родителей. Фонд начал работать в Псковской области в 2012 году, всего за это время было снято 267 видеоанкет детей-сирот.

В рамках марафона с 8 по 14 апреля операторы и корреспонденты фонда едут на съемки в детдома Кемеровской, Курской, Кировской, Архангельской областей, а также в Приморский и Ставропольский край, чтобы показать все особенности внутренней работы фонда. Кто-то из них преодолевает километры за рулем машины, пробираясь сквозь сугробы, кто-то смотрит в окно поезда, представляя будущую встречу с детьми, а кто-то загружает съемочную аппаратуру на паром. В течение семи дней за ходом марафона можно следить на сайте фонда https://changeonelife.ru/7let/ и в социальных сетях по хэштегу #7летменяемжизни.

«И ничего этого не было бы, если бы не вы! Если бы не ваша поддержка, ваши пожертвования и вера в то, что дети должны жить дома, - сказала Яна Леонова, директор фонда «Измени одну жизнь». - Я благодарю всех, кто нас поддерживает, и приглашаю присоединиться к информационному марафону #7летменяемжизни. Вы сможете следить на нашем сайте и в социальных сетях, как движется по карте России наш автопробег надежды. И только вы сможете помочь ему отправиться дальше - туда, где ждут дети - с помощью лайков, комментариев, перепостов, пожертвований».