Общество

Представители «Юнармии» впервые примут участие в параде в День Победы в Великих Луках

В этом году по сложившейся традиции в городе Великие Луки состоится военный парад в День Победы. Об этом в ходе общегородского совещания выступила председатель комитета культуры администрации города Анжелика Романюк.

В параде примут участие 238 военнослужащих, в том числе знаменные группы с копией Знамени Победы и Государственным флагом Российской Федерации, а также военный оркестр, четыре парадные и четыре сводные группы военнослужащих, великолукские кадеты и впервые - представители «Юнармии».

«Также на центральной площади города - площади Ленина будет организована выставка военной техники и снаряжения, - сообщила Анжелика Романюк. – Помимо этого состоятся разнообразные культурно-патриотические акции, митинги, концерты, салют и другие массовые праздничные мероприятия, главная роль в которых отведена нашим уважаемым ветеранам. Будут проводиться многочисленные гражданско-патриотические акции, которые охватят школьников, учащуюся молодежь, производственные коллективы, общественные объединения, то есть практически все слои населения. Это акции: «Мое поздравление ветерану», «Обелиск у дороги», «Солдатский платок», «Знамя Победы», «Солдаты Победы» и другие. Также состоится молодежная научно-практическая конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны». Кроме того, предусмотрен широкий спектр военно-патриотических и спортивных мероприятий».

Основные праздничные мероприятия начнутся 8 мая, когда стартует Всероссийская вахта памяти. В этот день на Братском кладбище пройдет торжественно-траурная церемония, далее, на площади Рокоссовского будет организована патриотическая акция «Георгиевская ленточка», а вечером в драматическом театре состоится торжественный вечер.

9 мая в 11.00 начнется праздничное шествие ветеранов войны и труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, молодежи и жителей города, в котором традиционно примет участие «Бессмертный полк». После у Вечного огня состоится торжественный митинг, а с 13.00 на набережной Ловати будет играть городской духовой оркестр. В это же время в Аллее солдатских матерей будет проходить праздничная встреча ветеранских объединений, а на Летней эстраде начнется концертная программа, которая продолжится вечером, в семь часов на площади Ленина. Завершатся праздничные мероприятия в 22.00 красочным салютом.

Также в ходе своего выступления Анжелика Романюк рассказала о подготовке издания многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы», куда войдет информация об участниках Великой Отечественной войны, проживавших на территории города Великие Луки и Великолукского района и проинформировала о работе, проведенной на Братском кладбище, где произведена замена 8 монументов, увековечено 15 имен погибших солдат. Анжелика Романюк сообщила, что работа в этом направлении продолжится и в дальнейшем.

Отдельно Анжелика Романюк остановилась на работе с ветеранами, которая в городе воинской славы Великие Луки идет постоянно. По информации на 5 апреля в нашем городе проживает 1246 ветеранов Великой Отечественной войны. Это 58 участников войны, 29 награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», 11 инвалидов войны, 378 несовершеннолетних узников фашизма, 223 вдовы участников войны, 547 труженика тыла.

Анжелика Романюк отметила, что работа по обеспечению достойных условий для жизни ветеранов - это одна из самых главных задач, которая стоит перед руководством Великих Лук. Достойно отметить 9 Мая и сделать все возможное, чтобы очередная годовщина Великой Победы стала запоминающимся событием в жизни великолучан – это самое важное для города на сегодняшний момент.