Общество

Губернатор Псковской области предложил ФАДН расширить географию участников «Таланты Арктики. Дети»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с инициативой расширить географию проекта «Таланты Арктики. Дети» и включить в число его участников всех представителей коренных малочисленных народов Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, с таким предложением руководитель области обратился к главе Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову в рамках панельной дискуссии, посвященной лучшим практикам в сфере образования для детей коренных народов, которая прошла во вторник, 10 апреля, в рамках 5-го Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

Михаил Ведерников также предложил включить в повестку песенный фестиваль или конкурс песен на родных языках, чтобы все народы могли продемонстрировать свои музыкальные таланты. По мнению псковского губернатора, такого рода мероприятия дают детям лишний повод гордиться своим происхождением и продолжать изучать собственные традиции.

В пример глава региона привел «Леело» - многоголосый хор малочисленного коренного народа сето, проживающего в Псковском регионе. «Леело» - входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это особая гордость народа, шедевр, существующий только в рамках сетоского языка», - добавил он.

«Сила России - в богатстве и разнообразии культуры ее народов. Уверен, что благодаря таким мероприятиям мы сможем многое сделать для сохранения этой уникальной палитры. Будем рады работать сообща!» - заключил Михаил Ведерников и поблагодарил Федеральное агентство по делам национальностей за работу в рамках Международного Года языков коренных народов.

В настоящее время в России около 280 языков и диалектов. 2019 год объявлен ООН Международным Годом языков коренных народов. Вопрос сохранения коренных народов и их культурной идентичности стал одной из ключевых тем Пятого Международного арктического форума и важность этой работы в рамках пленарного заседания подчеркнул президент России Владимир Путин.