Общество

Свыше 120 ДТП зарегистрировано в Великих Луках в марте

О состоянии правопорядка в городе Великие Луки в марте в ходе общегородского совещания доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка городского отдела МВД Роман Иванов.

По его словам, в марте в ОМВД России по городу Великие Луки поступило 1693 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, по которым возбуждено 120 уголовных дел. В их числе: 1 разбойное нападение, 56 краж чужого имущества, из которых 2 - это кражи автомобилей, 7 грабежей различной степени тяжести. Также было выявлено 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, составлено свыше двух тысяч протоколов об административных правонарушениях, большая часть которых - по линии ГИБДД.

«В марте 2019 года на территории города зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий, из них - четыре учетных, в ходе которых было ранено пять человек, - доложил Роман Иванов. - Задержан 31 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе 12 - повторно».

Также за истекший месяц в городе прошло 4 культурно-массовых мероприятия, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка допущено не было.