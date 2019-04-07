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Общество

Доходы бюджета Великих Лук за март составили 138,5 млн рублей

10.04.2019 16:07|ПсковКомментариев: 0

С основными показателями социально-экономического положения города Великие Луки по итогам двух первых месяцев 2019 года ознакомила участников общегородского совещания исполняющая обязанности главы администрации города Юлия Ярышкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно статистическим данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь-февраль текущего года составил 9 млрд. 690,6 млн. рублей или 108,7 % к аналогичному периоду 2018 года.

Оборот по крупным и средним организациям в Великих Луках за рассматриваемый период составил 12 млрд 693,2 млн. рублей или 111,2 % к январю-февралю прошлого года, а среднесписочная численность работающих в организациях города на начало февраля 2019-го по крупным и средним организациям составила 27 590 человек или 100,2% к аналогичному периоду 2018-го. В то же время численность безработных по состоянию на 28 февраля текущего года составила 325 человек, уровень регистрируемой безработицы 0,65 %. Это ниже, чем в 2018 году, когда безработных было 376 человек, а уровень регистрируемой безработицы равнялся 0,73 %.

«В целом, за рассматриваемый период 2019 года экономическая ситуация в городе Великие Луки характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики», - заключила Юлия Ярышкина.

Об исполнении бюджета города в марте текущего года рассказала заместитель начальника финансового управления городской администрации Алена Поварещенкова. Она сообщила, что доходы бюджета города за март сложились в объеме 138,5 млн. рублей, при этом поступления собственных доходных источников составили 58,3 млн. рублей, межбюджетные трансферты 80,2 млн. рублей. Также Алена Поварещенкова проинформировала о поступлении доходов в первом квартале текущего года.

«В первом квартале 2019 года в бюджет города поступили доходы в объеме 432,0 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в объеме 199,9 млн. рублей, межбюджетные трансферты 232,1 млн. рублей, - прозвучало в выступлении Алены Поварещенковой. - Относительно аналогичного периода прошлого года поступления больше на 42,6 млн. рублей».

Основной объем средств традиционно направлен на социальную сферу. В том числе, это расходы по оплате труда, на питание учащихся в школах, на компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах и т.д. Часть средств направлена на жилищно-коммунальное хозяйство.

«В целом расходы бюджета города за три месяца 2019 года составили 391,4 млн. рублей или 15,3 % от годовых плановых назначений, при этом 300,0 млн. рублей или 76,6 % приходится на финансовое обеспечение учреждений социальной сферы, а на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 22,9 млн. рублей или 5,9 % от общей суммы произведенных расходов», – сказала в заключение заместитель начальника финансового управления администрации города.

Источник: Псковская Лента Новостей
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