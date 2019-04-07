Общество

Декоративными елями пополнилась аллея у мемориального захоронения в Великих Луках

Аллея у мемориального воинского захоронения в Великих Луках пополнилась декоративными елями. Сегодня, 10 апреля, депутаты фракции «Единой России» в гордуме высадили там 14 саженцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Акция по высаживанию елей около братского захоронения является почином депутатской фракции «Единой России» в городской Думе. Это патриотическое мероприятие. Таким образом мы отдаем дань памяти и уважения тем, кто воевал за свободу нашей страны», - отметил заместитель главы Великих Лук, руководитель фракции «Единой России» Сергей Агарёв.

«Такие аллеи украшают город, радуют глаз великолучан и гостей города», - добавил заместитель главы Великих Лук, член фракции «Единой России» Денис Мунштуков.

Добавим, что мероприятие состоялось в рамках всероссийской экологической акции, организованной партийным проектом «Чистая страна». Всего в апреле-мае в Псковской области запланировано провести более 100 субботников по благоустройству территорий.

Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.