Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
25 лет
В собачьем «добре»
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
Разум и чувства
 
 
 
ещё Общество 07.04.2019 10:533 В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии 10.04.2019 17:420 В управлении Росгвардии по Псковской области прошли мероприятия, посвященные 100-летию Михаила Калашникова 10.04.2019 17:370 «Мусорные» дебаты за народные затраты 10.04.2019 17:210 13 апреля в музее-усадьбе Мусоргского состоится Исторический бал для школьников 10.04.2019 17:100 В филиале РЖД в Псковской области выявлены нарушения законодательства об охране труда 10.04.2019 16:590 Замдиректора Псковского молодежного центра стала экспертом всероссийского конкурса проектов Росмолодежи
 
 
 
Самое популярное 07.04.2019 18:1322 Сбитая мотоциклистом в Пскове девочка скончалась в больнице 08.04.2019 10:288 Полиция ищет очевидцев резонансного ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове 08.04.2019 10:238 Мотоциклист, сбивший в воскресенье девочку и женщину на пешеходном переходе в Пскове, пришел в сознание 08.04.2019 20:290 Россиянка годами прятала детей в захламленной квартире и кормила отходами 07.04.2019 17:530 Мотоциклист сбил ребенка на проспекте Энтузиастов в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Декоративными елями пополнилась аллея у мемориального захоронения в Великих Луках

10.04.2019 16:12|ПсковКомментариев: 0

Аллея у мемориального воинского захоронения в Великих Луках пополнилась декоративными елями. Сегодня, 10 апреля, депутаты фракции «Единой России» в гордуме высадили там 14 саженцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Акция по высаживанию елей около братского захоронения является почином депутатской фракции «Единой России» в городской Думе. Это патриотическое мероприятие. Таким образом мы отдаем дань памяти и уважения тем, кто воевал за свободу нашей страны», - отметил заместитель главы Великих Лук, руководитель фракции «Единой России» Сергей Агарёв.

«Такие аллеи украшают город, радуют глаз великолучан и гостей города», - добавил заместитель главы Великих Лук, член фракции «Единой России» Денис Мунштуков.

Добавим, что мероприятие состоялось в рамках всероссийской экологической акции, организованной партийным проектом «Чистая страна». Всего в апреле-мае в Псковской области запланировано провести более 100 субботников по благоустройству территорий.

Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.

Теги: #Единая Россия #Чистая страна
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове в ДТП с участием мотоциклиста погиб 6-летний ребенок. По вашему мнению, какие меры необходимо принять, чтобы избежать в будущем подобных трагедий?
В опросе приняло участие 874 человека
10.04.2019, 17:420 В управлении Росгвардии по Псковской области прошли мероприятия, посвященные 100-летию Михаила Калашникова 10.04.2019, 17:370 «Мусорные» дебаты за народные затраты 10.04.2019, 17:210 13 апреля в музее-усадьбе Мусоргского состоится Исторический бал для школьников 10.04.2019, 17:100 В филиале РЖД в Псковской области выявлены нарушения законодательства об охране труда
10.04.2019, 16:590 Замдиректора Псковского молодежного центра стала экспертом всероссийского конкурса проектов Росмолодежи 10.04.2019, 16:490 Индустриальный парк «Технополис» предлагает полное сопровождение резидентов 10.04.2019, 16:390 Новую интерактивную экскурсию «Война от первого лица» разработал Псковский музей-заповедник 10.04.2019, 16:340 Александр Козловский: Поправки в закон о госзакупках будут полезны учреждениям культуры каждого региона
10.04.2019, 16:340 Прямой эфир c Виктором Остренко. ВИДЕО 10.04.2019, 16:260 Представлена первая в мире фотография черной дыры 10.04.2019, 16:214 В Псковской области уничтожили очередную партию яблок неустановленного происхождения 10.04.2019, 16:160 Неосторожное обращение с огнем стало причиной 65 пожаров в марте в Великих Луках
10.04.2019, 16:120 Декоративными елями пополнилась аллея у мемориального захоронения в Великих Луках 10.04.2019, 16:070 Доходы бюджета Великих Лук за март составили 138,5 млн рублей 10.04.2019, 15:580 Занятия, которые не хочется прогуливать: псковская молодежь поделилась впечатлениями о лекциях «Духовной академии для мирян» 10.04.2019, 15:370 Свыше 120 ДТП зарегистрировано в Великих Луках в марте
10.04.2019, 15:330 Невельским районным судом за незаконное пересечение границы осуждена гражданка одной из бывших советских республик 10.04.2019, 15:282 Губернатор Псковской области предложил ФАДН расширить географию участников «Таланты Арктики. Дети» 10.04.2019, 15:220 Представители «Юнармии» впервые примут участие в параде в День Победы в Великих Луках 10.04.2019, 15:130 Фонд «Измени одну жизнь» приглашает псковичей в информационный марафон «7 лет меняем жизни»
10.04.2019, 14:574 Виктор Остренко: Количество депутатов в Псковском областном Собрании должно сохраняться 10.04.2019, 14:560 Водитель мопеда опрокинулся на дороге в Красногородском районе 10.04.2019, 14:420 Интерактив: Как получить долги по зарплате, если с организации взыскивать нечего? 10.04.2019, 14:340 Впервые псковичи услышат камерную программу Московского Пасхального фестиваля в исполнении солистов Мариинки
10.04.2019, 14:230 Виктор Остренко: Парламентская система в Псковской области за 25 лет кристаллизовалась 10.04.2019, 14:170 Божественную Литургию Преждеосвященных даров совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Сретенском храме Псково-Печерского монастыря 10.04.2019, 14:166 Об опыте региона в сохранении языка сето рассказал Михаил Ведерников делегатам Арктического форума 10.04.2019, 14:030 Завершены консервационные работы на Доме Печенко в Пскове
10.04.2019, 13:510 Представители финских компаний прибудут в Псков 15 апреля с бизнес-миссией 10.04.2019, 13:403 Гордума Пскова вернется к обсуждению «мусорного» вопроса на следующей сессии 10.04.2019, 13:390 Виктор Остренко: Сегодня ОНФ - это попытка осмыслить инициативы, озвученные президентом 10.04.2019, 13:370 Александр Котов о региональном парламенте: Мы работаем слаженно, конструктивно и эффективно
10.04.2019, 13:300 Общественник Григорий Шустов: Обсуждение «мусорного вопроса» без участия регоператора — пустая трата времени 10.04.2019, 13:290 Жителей региона приглашают к участию в Межрегиональном молодежном образовательном форуме «Ладога» 10.04.2019, 13:149 Депутат Артур Гайдук: Такое ощущение, что в ООО «Экопром» работает один человек 10.04.2019, 13:111 Стало известно о «пробелах» и проблемах НКО в Псковской области
10.04.2019, 13:093 Внешнеторговый оборот Псковской таможни снизился на 26% 10.04.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Виктором Остренко 10.04.2019, 12:560 Голодец призывает брать пример со стран, удачно решивших вопрос продажи пива на стадионах 10.04.2019, 12:514 Вандалы повредили уличные тренажеры на workout-площадке на улице Западной в Пскове
10.04.2019, 12:420 Наталья Плявинская ожидает наплыва претендентов из числа НКО на участие в грантовом конкурсе 10.04.2019, 12:340 ВТБ подвел итоги всероссийского конкурса «Помогаем делом» 10.04.2019, 12:330 Гордума утвердила нормативы градостроительного проектирования Пскова 10.04.2019, 12:250 Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
10.04.2019, 12:210 Псков попросит у области средства на благоустройство дворов в 2019 году 10.04.2019, 12:170 Половина туристов никогда не путешествуют вместе с братом или сестрой 10.04.2019, 12:130 Дополнительные налоговые льготы на имущество и землю получат многодетные семьи в 2019 году 10.04.2019, 12:100 Псковские юные футболисты стали победителями турнира в Тарту
10.04.2019, 12:000 Псковичей приглашают на бесплатный семинар по питанию 10.04.2019, 11:575 В Псковской области введен запрет на посещение лесов 10.04.2019, 11:470 Парагрипп выявлен за неделю у семи жителей Псковской области 10.04.2019, 11:437 Создать в Пскове муниципальное предприятие по обращению с ТКО предложил депутат Александр Баев
10.04.2019, 11:300 Отделение ПФР по Псковской области напоминает о случаях, когда следует информировать Пенсионный фонд о прекращении или приостановлении права на выплаты 10.04.2019, 11:260 Директор ООО «Спецтранском»: Недоверия к системе подсчета мусора со стороны регоператора не было 10.04.2019, 11:220 Денис Иванов: Жители Пскова должны выходить в чистые дворы, а не в кучи мусора 10.04.2019, 11:110 Два кандидата претендуют на выдвижение от «Единой России» в главы Усвятского района
10.04.2019, 11:030 Псковичам советуют, как правильно оформить сделку с недвижимостью и не стать жертвой мошенников 10.04.2019, 11:001 Олег Брячак: Участники «мусорного» рынка Пскова спутали гордуму с судом присяжных 10.04.2019, 10:540 Псковичка наказана за фиктивную регистрацию граждан Армении 10.04.2019, 10:537 Иван Цецерский назвал бедовой ситуацию с вывозом мусора с территории Пскова
10.04.2019, 10:5315 Руководитель «АСПО» призвал депутатов гордумы вмешаться в кризисную ситуацию по вывозу ТКО в Пскове 10.04.2019, 10:473 Псковские единороссы запланировали более 100 акций по благоустройству и озеленению территорий 10.04.2019, 10:470 Виктор Остренко станет гостем программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове 10.04.2019, 10:430 Оскорбивший сотрудника Росгвардии пскович оштрафован на 8,5 тысяч рублей
10.04.2019, 10:350 На сайте «Михайловского» открыто голосование за лучшую открытку к 220-летию Пушкина 10.04.2019, 10:290 Сеть Fix Price откроет магазины в отделениях «Почты России» 10.04.2019, 10:220 В Шумилкино запрещен ввоз саженцев без фитосанитарного сертификата 10.04.2019, 10:210 Пскович похитил мобильник у случайного знакомого в сауне, пока тот спал
10.04.2019, 10:160 Воспалительные заболевания у женщин: как избежать хронической стадии 10.04.2019, 10:060 Конкурс ансамблей народных инструментов им. Бориса Трояновского пройдет в колледже искусств 10.04.2019, 09:580 Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать портал госуслуг 10.04.2019, 09:511 СКР выступает за введение уголовной ответственности для граждан, игнорирующих противопожарную безопасность в своем жилище
10.04.2019, 09:430 Прокурор области примет жителей Дновского района на личном приеме 10.04.2019, 09:330 В Великих Луках будут судить руководителя фирмы, присвоившего 0,5 млн рублей под видом поставки стройматериалов 10.04.2019, 09:300 ФК «Луки-Энергия» сыграет с командой «Ленинградец» в Петербурге 10.04.2019, 09:210 Обучающиеся Псковского филиала Академии ФСИН России увидели возможности современной криминалистики
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.