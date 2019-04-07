Общество

Неосторожное обращение с огнем стало причиной 65 пожаров в марте в Великих Луках

В течение марта в ОНД города Великие Луки поступило 76 сообщений о происшествиях, связанных с пожарами. Об этом на общегородском совещании сообщил начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Тимофеев.

Из этого числа: 68 – это пожары, подлежащие учету, а 8 – иные происшествия. Среди причин пожаров лидерство неизменно удерживает неосторожное обращение с огнем. По этой причине случилось 65 пожаров. К счастью, погибших и пострадавших людей не зарегистрировано, один человек был спасен сотрудниками пожарной охраны.

«Постановлением администрации Псковской области от 25 марта 2019 года № 100 с 1 апреля установлено начало пожароопасного периода, – сообщил Сергей Тимофеев. – В городе Великие Луки палы сухой травянистой растительности начались 21 марта. На сегодняшний день подразделения пожарной охраны города осуществили более 80 выездов на тушение сухой травы и мусора. В связи с этим призываю великолучан быть предельно осторожными с источниками открытого огня, не сжигать траву и мусор, строго соблюдать правила пожарной безопасности. Об обнаружении пожара следует сообщать по телефону 01, с мобильного телефона – 112 или 101».

Председатель комитета по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе городской администрации Николай Шмоткин, выступая на общегородском совещании рассказал, что в марте чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не случилось, гибели людей на водных объектах города не было. Также Николай Константинович доложил, что в этом году на территории Великих Лук отмечается минимальное негативное воздействие от паводковых явлений. Уровень воды в Ловати постепенно снижается, река ото льда в городе освободилась 22 марта.

Среди основных задач, стоящих перед комитетом в апреле Николай Шмоткин назвал обеспечение пожарной безопасности на территории города, а также подготовку и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период, отметив, что готовиться к приему отдыхающих всем ответственным за содержание мест отдыха горожан на водных объектах необходимо уже сейчас.

Кроме того, Николай Шмоткин обратил внимание присутствующих, что в настоящее время полным ходом идет подготовка к проведению праздничных мероприятий 1 и 9 мая, и попросил отнестись к этому вопросу со всей серьезностью.