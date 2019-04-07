Общество

В Псковской области уничтожили очередную партию яблок неустановленного происхождения

В Себежском районе Псковской области должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в результате совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ было задержано автомобильное транспортное средство, осуществлявшее незаконный ввоз с территории Республики Беларусь продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления, при проведении досмотра грузового отсека автомобиля были выявлены свежие яблоки неустановленного происхождения.

4 тонны яблок изъяты из оборота и уничтожены механическим путем 8 апреля на полигоне ТБО в городе Себеж Псковской области в соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела вынесено постановление об административном правонарушении, с назначением наказания в виде штрафа.