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Общество

Замдиректора Псковского молодежного центра стала экспертом всероссийского конкурса проектов Росмолодежи

10.04.2019 16:59|ПсковКомментариев: 0

Заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой вошла в состав экспертной комиссии всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Организация деятельности экспертов осуществляется отделом грантовой поддержки Росмолодежи совместно с ФБГУ «Ресурсный молодежный центр», выполняющем функции Секретариата Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи.

В 2019 году экспертная комиссия будет осуществлять свою деятельность в следующих направлениях:

- оценка молодежных проектов, подаваемые на заочный конкурс;

- оценка молодежных проектов в рамках всероссийских и окружных молодежных образовательных форумов (подбор экспертных комиссий на каждый Форум определяется на конкурсной основе, в соответствии с профессиональными компетенциями эксперта);

- просветительская деятельность, в том числе в формате вебинаров (подбор экспертов осуществляется на конкурсной основе, в соответствии с профессиональными компетенциями);

- методическая и консультативная работа в рамках всероссийского конкурса молодежных проектов.

Теги: #Городской молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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