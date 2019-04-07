Общество

В филиале РЖД в Псковской области выявлены нарушения законодательства об охране труда

Псковской транспортной прокуратурой в Опытной путевой машинной станции № 8 (филиала ОАО «РЖД») проведена проверка соблюдения законодательства об охране труда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре, установлено, что не все работники данной станции обеспечены смывающими и обезвреживающими средствами, карточки учета их выдачи ведутся ненадлежащем образом.

В этой связи Псковской транспортной прокуратурой в отношении главного инженера указанной станции возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации), внесено представление.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются.