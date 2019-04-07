Общество

13 апреля в музее-усадьбе Мусоргского состоится Исторический бал для школьников

13 апреля в музее-усадьбе М.П. Мусоргского состоится Исторический бал, главными участниками которого станут ученики 8-11 классов школ Куньинского района и лицея №10 города Великие Луки. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

По информации организатора бала, учителя Куньинской средней школы Анастасии Никифоровой, сейчас проходят последние приготовления, школьники готовят костюмы и репетируют бальные танцы: полонез, испанский вальс, польку, вальс. Последний мастер-класс для них проведет специалист Псковского облсовпрофа, хореограф Анастасия Мелещенко – под ее руководством участники бала освоят котильон.

Напомним, что проект Анастасии Никифоровой стал одним из победителей конкурса грантов, объявленного Псковским областным советом профсоюзов для молодых профактистов. Он реализуется при организационной и финансовой поддержке областного профсоюзного объединения.