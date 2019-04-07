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Общество

«Мусорные» дебаты за народные затраты

10.04.2019 17:37|ПсковКомментариев: 0

В последнее время на сессиях Псковской городской Думы часто бывают ситуации, когда рассмотрение какого-то одного вопроса длится дольше, чем обсуждение остальной повестки. Так вышло и сегодня, 10 апреля. Особое внимание на 22-й очередной сессии было решено уделить вопросу организации вывоза твердых коммунальных отходов с территории Пскова в 2019 году. Почему этот вопрос так взволновал депутатов главу города Ивана Цецерского, депутатов гордумы, а вместе с ними и управление городского хозяйства, можно понять, выглянув в окно. Мусорные контейнеры во дворах переполнены, рядом с ними залежи мусора, который туда не влез, а в довесок еще и крупногабаритный. Для того, чтобы детально услышать информацию по этой теме, на заседание пригласили непосредственных участников процесса. Основным докладчиком должен был выступить директор ООО «Экопром» (организации-регоператора по обращению с ТКО на территории Псковской области) Сергей Пайст. Однако на сессию он не пришел, заранее уведомив депутатов о том, что у него в этот день командировка, поэтому участь отдуваться перед городскими парламентариями была возложена на директора ООО «АСПО» Андрея Лукьянова.

Эта компания в течение 17 лет оказывает услуги по вывозу мусора с территорий Пскова. Раньше он вывозился на городской полигон, который в итоге исчерпал свой ресурс и был закрыт с прицелом на последующую рекультивацию. Кроме того, в период деятельности компании был организован мусороперерабатывающий комплекс, и с 2018 года все отходы областного центра проходят обработку на нем.

Однако с 1 января текущего года вступила в действие новая норма федерального законодательства, по которой главным участником в системе обращения ТКО стал региональный оператор. В Псковской области это ООО «Экопром». В соответствии с заключенным с регоператором договором ООО «АСПО» осуществляет вывоз отходов с мест их накопления.

В течение трех месяцев компания прикладывала усилия для бесперебойного вывоза мусора, чтобы не скомпрометировать начавшуюся в стране реформу ТКО, и старалась работать на имидж регионального оператора. Однако за свои услуги «АСПО» денег от регоператора не получило, хоть и своевременно направляла в «Экопром» все финансовые документы. Как пояснил на сессии Андрей Лукин, компания обеспечивала вывоз ТКО с территории города за счет собственных средств, в том числе заемных. А региональный оператор, ничем не обосновывая, просто не хочет принимать работы либо хочет уменьшить их в три раза, при этом используя учет мусора не в тоннах, а в кубах. Но такая система пересчета не предусмотрена ни контрактом с ООО «АСПО», ни федеральным законодательством, пояснил Андрей Лукьянов.

По состоянию на 10 апреля долг регоператора перед «АСПО» составил около 80 млн рублей. «За 17 лет мы не имели долгов, в том числе по налогам, а сегодня финансовые средства на исходе, что ставит под угрозу работу всего предприятия: возникла задолженность по налогам, финансов на зарплату нет. Регоператор сегодня даже ту сумму, которую согласовал, перечислять отказывается, предлагая подписывать документы, которые считает нужным», - пояснил депутатам директор ООО «АСПО».

В сухом остатке, 140 сотрудников компании и их семьи могут остаться без средств к существованию. На зарплату сотрудникам надо выделить порядка 4 млн рублей, а на счетах АСПО лежит 200 тысяч рублей. «Создается ощущение, что регоператор создает предпосылки для расторжения контракта и прекращения работы нашего предприятия. То есть псковское предприятие по обращению с ТКО хотят попросту убрать», - добавил Андрей Лукьянов. В завершение своего доклада он обратился к депутатам за помощью чуть ли не как к последней инстанции, поскольку на уровне области эта проблема не решается.

Глава Пскова Иван Цецерский назвал ситуацию с вывозом мусора с городских территорий «бедовой» и в подтверждение своих слов представил депутатам и сотрудникам «мусорных» компаний целый ряд красноречивых фотографий, сделанных в разных микрорайонах Пскова. На них переполненные контейнеры, сваленные рядом с ними мусорные пакеты и строительный мусор. Правда, чуть позже Андрея Лукьянов пояснил, что эти фотографии сделаны до момента вывоза мусора, и в целом ООО «АСПО» старается выполнять свой фронт работ своевременно.

Так или иначе, Иван Цецерский подчеркнул: «Если мы будем так продолжать, к майским праздникам крупный мусор большими горами будет лежать в каждом дворе. От этой точки кипения жителей мы должны начать разбираться, почему практически все контейнеры переполнены. С частного сектора такое ощущение что мусор вообще не вывозится. Бедовая ситуация». Судя по реакции главы города, не такого эффекта от реализации мусорной реформы ожидали городские власти и депутаты: «казалось бы, мусорная реформа должна динамично улучшать ситуацию в Пскове, но она динамично ухудшается в каждый месяц».

Между тем, у депутата-справедливоросса Олега Брячака сложилось ощущение, что участники «мусорного» рынка Пскова спутали гордуму с судом присяжных, и два хозяйствующих субъекта - регоператор и ООО «АСПО» - решили свои споры вынести на суд депутатов. «Не думаю, что это наша компетенция, но есть нюанс: проблема крайне социально значимая, важная и волнует большое число жителей Пскова», - добавил он, и, кстати, в кои-то веки с его позицией согласился руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Денис Иванов.

Олег Брячак высказал свою версию, откуда у проблемы ноги растут: долгое время компания была монополистом на рынке мусора в Пскове, собирала мусор и вывозила его на полигон, который был у нее в аренде, и при этом никто ее деятельность особо не контролировал. «Конечно, бизнесмены привыкли к такой лафе, но сегодня приемка мусора идет по факту - сколько собрали, столько и утилизировали», и бизнесменам стало неуютно, что их стали контролировать», обозначил свое видение ситуации справедливоросс. Полагая, что «АСПО» сильно завышает объемы вывезенного с начала года мусора, депутат высказал мнение, что «компания хочет скушать то, что не положено», и должна умерить свои аппетиты, начав работать нормально, то есть по закону.

Однако Андрей Лукьянов оспорил обвинения Олега Брячака по поводу завышенных объемов вывозимого мусора. «С 1 января 2018 года весь мусор вывозится двухэтапно — сначала на мусороперерабатывающий комплекс, а после переработки - на объект размещения. Что туда поступает, то и поступает». Кстати, со слов директора ООО «Спецтранском» Андрея Папчука, которому тоже предоставили слово на сессии, со стороны регоператора не высказывалось недоверия к системе подсчета мусора, поступающего на предприятие с территории Пскова. «Наши показатели проходят регулярную проверку, они (регоператор — ред.) имеет возможность прислать к нам своего представителя, он приходил и контролировал, и никаких претензий по измерению мусора не было», - констатировал директор «Спецтранскома». А если же претензии все же имеются, то регоператор, по его словам, может обратиться к аккредитованной организации, которая приедет на предприятие и спокойно сделает замеры. Кстати, за услуги по мусоропереработке, по словам Андрея Папчука, регоператор тоже не платит, и поэтому на «Спецтранскоме» имеют место задержки по зарплатам, что уже является предметом разбирательства в Арбитражном суде.

Директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов тоже полон решимости обратиться в суд. «Переговоры ни к чему не приводят, регоператор не желает оплачивать даже ту часть, на которую согласен, наши собственные резервы исчерпаны, и под удар ставится наш трудовой коллектив. Поэтому нами и были написаны письма во все инстанции, в том числе в гордуму. Депутаты - представители граждан и понимают, к чему может привести остановка работы целого предприятия», - пояснил он, заодно таким образом ответив на высказывание Олега Брячака о целесообразности вынесения спора двух хозяйствующих субъектов на уровень гордумы.

В свою очередь, депутат от «Яблока» Артур Гайдук выразил недоумение по поводу отсутствия на сессии директора компании-регоператора Сергея Пайста. «По сути он должен был отвечать по «мусорному» вопросу, а не директор «АСПО». Может, мы напрасно развели дискуссию без представителя регоператора?», - заметил он.

Пустой тратой времени обсуждение этой темы без участия регоператора на сессии назвал и сопредседатель регионального общественного движения «Общественный совет Псковской области» Григорий Шустов. Под занавес дискуссии он собрался выступить перед депутатами с обстоятельным докладом «минут на 20» и объяснить, почему растут тарифы на вывоз ТКО и к чему это может привести. Однако Иван Цецерский констатировал, что у него нет «ни 20, ни 10, ни 7 минут», и предложил направить свои материалы в гордуму, а в рамках сегодняшней сессии выступить тезисно. «Кратко не получится», - парировал ему Григорий Шустов. Да и в целом, на его взгляд, вопрос на сегодняшней сессии был рассмотрен некомпетентно. «Здесь должен быть регоператор. За ситуацию с мусором в городе отвечает юридически только он, а тут устроили копание учредителей ООО «АСПО» с некомпетентными комментариями отдельных депутатов. При таком разбирательстве к Ганзе город будет вообще завален мусором, потому что вы причины искать не хотите», - высказался Григорий Шустов. 

У коммуниста Александра Баева сегодняшняя дискуссия вызвала эффект де жа вю, поскольку депутаты уже не раз сталкивались с попытками «переложить решение проблемы с больной головы на здоровую». А потом он и вовсе предложил задуматься о создании муниципальной службы, которая будет выполнять этот объем работ по обращению с ТКО и отвечать за результат своей работы перед властями и горожанами. Правда, чуть позже депутату напомнили, что по федеральному законодательству обращением с ТКО должен заниматься регоператор, поэтому возлагать эти функции на уровень муниципального предприятия — это значит поступать вразрез с законом.

Кроме того, Александр Баев счел некорректным привлекать горожан к уборке городских территорий в рамках начавшегося весеннего месячника, раз уж сами городские власти не могут справиться с решением мусорной проблемы. Его мысль продолжила депутат Елена Маницкая. Пока не будет отлажен процесс вывоза мусора, смысла в проведении месячника не будет, убеждена она. «Если свалки в городе убраны не будут, то всем нашим месячникам, субботникам будет грош цена. Когда кругом будет лежать бумага и летать мусорные пакеты, мы будем их собирать а они — разлетаться. Мы — собирать, а они - разлетаться», - пояснила она.

«На передовой» всей этой истории с обращением ТКО находится управление городского хозяйства Пскова, которое курирует все вопросы, связанные содержанием и благоустройством территорий города. В своем докладе замначальника УГХ Антон Ляугминас сообщил, что каждый четверг встречается с Андреем Лукьяновым в формате совещаний с управляющими компаниями. «Все вопросы по поводу мусора, которые возникают, решаются быстро и хорошо, большую часть «некрасивых картинок» удается убирать на следующий день», - доложил он, имея в виду фотографии, представленные на сессии главой города, и неубранные контейнеры по другим адресам. На сегодняшний день, по его словам, все 46 управляющих компаний заключили договоры с регоператором на вывоз ТКО. Кроме того, готовится конкурс на размещение 14 контейнерных площадок в частном секторе, где, по его словам, наблюдается основная проблема с мусором. Параллельно УГХ старается еще и пропагандировать здоровых образ жизни, призывая население не мусорить, тем более что и органы прокуратуры намекают на то, что это задача органов местного самоуправления.

В конечном счете депутаты гордумы приняли информацию по обращению с ТКО на территории города к сведению, но все же решились к этой теме вернуться на следующей сессии, искренне надеясь, что в ней примет участие руководство ООО «Экопром». Контрольному управлению администрации Пскова поручено усилить претензионную работу по привлечению к ответственности собственников территорий и управляющих организаций за нарушение правил благоустройства, а также за неубранные свалки и хранение мусорных отходов. Правда, Олега Брячака удивило, что претензионную работу хотят усилить в отношении управляек, а не регоператора, который, собственно, отвечает за вывоз мусора. Начальник Контрольного управления Наталья Симонова пояснила, что, по ее сведениям, у муниципальных властей с юридической точки зрения нет возможностей для привлечения регоператора к ответственности, в частности, путем наложения штрафов. Тем не менее, она пообещала проработать этот вопрос.

На том и порешили. Депутаты и руководители «АСПО» и «Спецтранскома» ушли с сессии с надеждой услышать позицию регоператора на следующем заседании.

Татьяна Иванова

По итогам сессии нам удалось связаться с директором ООО «Экопром» Сергеем Пайстом и получить у него ответы на вопросы, которые сегодня так хотели задать ему депутаты гордумы.

Теги: #Гордума #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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