Общество

В управлении Росгвардии по Псковской области прошли мероприятия, посвященные 100-летию Михаила Калашникова

В рамках празднования 100-летия со дня рождения легендарного конструктора стрелового оружия Михаила Калашникова, которое будет отмечаться 10 ноября, в управлении Росгвардии по Псковской области состоялось собрание личного состава. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

«В ходе мероприятия, росгвардейцы узнали о жизненном пути, профессионализме и выдающихся организаторских качествах конструктора. А также о том, что автомат Калашникова самое знаменитое оружие на земле. Ему нет равных по количеству стран, где он принят на вооружение», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что в заключение мероприятия собравшимся был продемонстрирован документальный фильм о жизни и службе легендарного конструктора стрелкового оружия.