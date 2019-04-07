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Общество

Активисты молодежных движений региона продемонстрировали знание 25-летней истории областного Собрания депутатов

10.04.2019 17:55|ПсковКомментариев: 0

Члены Молодежного парламента провели викторину, посвященную 25-летию Псковского областного Собрания депутатов. В интеллектуально-развлекательной игре «Парламентский квиз», прошедшей в актовом зале администрации области, приняли участие пять команд, представляющие Молодежный парламент, молодежную избирательную комиссию Псковской области, молодежный совет Псковского района, региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» и областное отделение Ленинского комсомола, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Знания молодых людей об истории высшего органа законодательной власти регионе оценивало экспертное жюри. В его состав вошли заместитель председателя Собрания Виктор Остренко, старейший депутат регионального парламента вице-спикер Анатолий Копосов, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Антон Минаков и председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Владимир Яковлев.

Перед началом игры с приветственным словом к участникам «Парламентского квиза»  обратился Виктор Остренко.

«Я рад приветствовать вас в зале, где, начиная с третьего созыва регионального парламента, проходят сессии Собрания депутатов – главное мероприятие органа законодательной власти», - отметил вице-спикер и поблагодарил Молодежный парламент за проявленную инициативу. «Ребята из Молодежного парламента придумали игру, которая должна стать началом взаимодействия молодёжных движений и организаций, представленных в Псковской области. Тема викторины юбилейная – 25 лет Собранию. В жюри у нас представители разных фракций: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Очень интересно посмотреть, насколько хорошо наша молодёжь знает историю регионального парламента», - сказал Виктор Остренко и пожелал командам интересной игры.

Первый и второй раунды викторины состояли из вопросов, на которые участники в соответствие с правилами должны были дать четкие и быстрые ответы:  точное количество депутатов Псковского областного Собрания, кто из депутатов возглавил первый созыв Псковского областного Собрания депутатов, какой срок полномочий у депутатов, для каких целей изначально было построено здание Дома Советов и где находится Псковское областное Собрание депутатов. Все команды успешно справились с испытанием.

В третьем раунде перед участниками «парламентского квиза» была поставлена задача по фрагментам фотографий узнать депутатов регионального парламента разных созывов и назвать их имена.

Затем командам пришлось отвечать на «числовые» вопросы, а в финальном  раунде  молодым активистам было предложено порассуждать на тему, что же является наиболее значимым в новейшей истории областного парламентаризма, и аргументировать свою позицию.

Победителем «Парламентского квиза» по количеству набранных за правильные ответы баллов стала команда областного отделения Ленинского комсомола. Все участники викторины получили в подарок красочный буклет, изданный к 25-летию Псковского областного Собрания депутатов.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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