Общество

Сергей Пайст: Обсуждать финансовые отношения хозяйствующих субъектов на сессии Псковской гордумы некорректно

Обсуждать финансовые отношения хозяйствующих субъектов на сессии Псковской городской Думы некорректно. Такое мнение в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области, Сергей Пайст.

Напомним, сегодня он не смог присутствовать на сессии городского парламента, на которой рассматривался вопрос по обращению с ТКО на территории Пскова. На ней выступили и ответили на вопросы депутатов директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов и директор ООО «Спецтранском» Андрей Папчук. Выслушав их претензии в адрес компании-регоператора по поводу неоплаты услуг, ряд депутатов, в частности, Олег Брячак, высказали мнение о том, что гордума — это не суд присяжных, и выносить споры двух хозяйствующих субъектов на суд депутатов некорректно.

С этим позже согласился и сам Сергей Пайст. «На мой взгляд, споры, несогласия двух хозяйствующих субъектов - это нормально практика, процесс переносится в судебные инстанции. Поэтому, мне кажется, на сессии гордумы обсуждать такие финансовые отношения некорректно», - отметил он в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Речь о качестве оказания услуги по Пскову и Псковскому району. Исполнитель услуги по контракту - компания, которая выиграла конкурс, и если вопросы возникают - мы уведомляем "АСПО". Перед Новым годом, когда у нас на эту тему было совещание в гордуме, мы обсуждали эти вопросы: графики и места накопления. Задача была одна - чтобы качество услуги улучшилось, география расширилась. Регоператором были подписаны допсоглашения, документы по качеству оказываемой услуги. Чистота, график вывоза и места предоставлялись исполнителем контракта», - пояснил директор «Экопрома». В конце года, по его словам, сомнений в качестве услуг по вывозу ТКО не возникало. Сейчас у регоператора возникают вопросы и по графикам вывоза, и по качеству уборки.

«Что касается средней оплаты и позиции, кто кому что должен, у компании-исполнителя своя позиция, у регоператора своя. Мы за позицию берем средство объективного контроля: весовой контроль обработки, которой занимается "Спецтранском". Мы за основу берем учет, массу, объем отходов с территории Пскова и Псковского района». - пояснил Сергей Пайст.

Далее, по его словам, контррасчет по оплате направляется перевозчику с просьбой предоставить в адрес регоператора документы для оплаты, и регоператор готов оплатить по контррасчету. «И на данный момент никаких документов - счета и акта выполненных работ - предоставлено не было», - констатировал директор «Экопрома».