Общество

Более 200 псковичей приняли участие в массовой зарядке на площадках города

Псковский городской молодежный центр совместно со спортивным центром «Бригантина» и детской спортивной школой «Гармония» провел в областном центре акцию «Зарядка для всех». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню здоровья, состоялось сегодня, 10 апреля.

К акции в сквере на Четырех углах и в Детском парке присоединились более 200 псковичей. Среди участников «Зарядки для всех» были также члены клуба «Мечта» Псковского городского молодежного центра.

Добавим, Всемирный день здоровья - это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.