Общество

Глава Пскова принял участие в открытом уроке по подготовке школьников к ЕГЭ

Глава Пскова принял участие в открытом уроке по подготовке школьников к единому государственному экзамену. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, на открытом уроке, который был сегодня организован в МБОУ «Средней общеобразовательной школы №5 им. Героя РФ М.Н. Евтюхина» для 7 класса, учащимся рассказали о видах обязательных государственных экзаменов и тестирований.

Свои советы по подготовке к экзаменам и рекомендации по ответственному подходу к решению заданий обязательного государственного тестирования учащимся школы дал глава города Иван Цецерский. Он рассказал, как сам готовился к экзаменам, когда сдавал их в школе и в высших учебных заведениях. Также градоначальник отметил, что во время педагогической работы сам принимал экзамены.

Он подчеркнул, что для учащихся важно ответственное отношение к учебе. Глава города Пскова пожелал ученикам успехов, удачи и легких вопросов на экзаменах и тестированиях.

Иван Цецерский поблагодарил директора школы Наталью Веселкову за ответственный подход к мотивации школьников и подчеркнул, что благодаря такой подаче информации о тестировании у учеников обязательно получится успешно сдать все экзамены.

Участники открытого урока также обсудили подготовку к экзаменам и поделились своими способами снять стресс перед экзаменами. Лучшим был признан ответ ученицы 7 класса, которая сказала, что секрет успешной сдачи экзамена очень простой - нужно учить материал и начинать подготовку к экзаменам заблаговременно.

Отметим, акция «Что такое экзамен» охватывает учащихся 7-9 классов школ и является частью Всероссийской акции «100 баллов для победы» во Всероссийской акции «100 баллов для победы» принимают участие все образовательные учреждения в России. В рамках акции запланировано проведение открытых уроков в школах с приглашением ведущих политиков, активистов и родителей учащихся, на которых взрослые делятся своим опытом по подготовке к экзаменам, а также проводят интерактивные беседы с учащимися.