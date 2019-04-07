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В Санкт-Петербурге прошли торжественные мероприятия в рамках Всероссийской патриотической эстафеты «Дорога Памяти» Следственного комитета РФ

В Санкт-Петербурге сегодня, 10 апреля, прошли торжественные мероприятия в рамках организованной Следственным комитетом Российской Федерации Всероссийской патриотической эстафеты «Дорога Памяти», приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

«Дорога Памяти» - масштабный проект Следственного комитета Российской Федерации, призванный в канун Дня Победы объединить города-герои и города воинской славы, вспомнить подвиг бесстрашных фронтовиков и мужественных тружеников тыла, отдать им дань уважения. Сотни участников эстафеты памяти, среди которых сотрудники ведомства, кадеты, студенты образовательных учреждений СК России, ветераны следствия, проследуют через города-герои и города воинской славы.

«Сотрудники Следственного комитета посещают эти святые для нашего народа места, чтобы со всей страны собрать в специальную капсулу землю, на которой отважные бойцы ковали Победу. Весь маршрут сопровождается памятными мероприятиями и встречами школьников с ветеранами войны и следствия», - рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

Эстафета завершится в мае у стен Брестской крепости - там, где началась Великая Отечественная война. К Вечному огню в Бресте будет доставлена капсула с землей городов-героев и городов воинской славы России и Белоруссии. После торжественного закрытия эстафеты памяти капсула будет передана на хранение в музей Следственного комитета Российской Федерации.

Отметим, что капсулу с землей в Санкт-Петербург доставил и.о. руководителя СУ СК России по городу Севастополю Иван Тимошенко. Принял эстафету руководитель Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу Александр Клаус.

Также в эту капсулу представители следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации Северо-Западного федерального округа привезли кисеты с землей из городов воинской славы - Кронштадта, Колпино, Ломоносова Полярного, Луга, Выборга, Тихвина, Гатчины, Пскова, Великого Новгорода, Великих Лук, Старой Руссы, Петрозаводска, Архангельска, а также из городов-героев - Ленинграда и Мурманска.

Кисеты с землей городов-героев и городов воинской славы помещены в капсулу, которая будет доставлена в Москву.

Руководитель Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу Александр Клаус отметил: «Сегодня Город-герой Ленинград принимает вахту памяти и делает это от имени всех городов воинской славы и городов-героев, расположенных в Северо-Западном федеральном округе. Кровью тысяч и миллионов героев, погибших за независимость и свободу нашей Родины, оплачено настоящее, всегда будем об этом помнить!».

Отметим, что сегодня же Город воинской славы Можайск также принял участие в патриотической акции «Дорога Памяти». Местом проведения акции здесь стала площадь у памятника «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», расположенная на улице имени генерала армии Н.Ф. Ватутина, скончавшегося 15 апреля 1944 года в результате полученного ранения.

Напомним, Великая Отечественная война обрушилась на Псков всей мощью. Стратегическое расположение города сделало его первоначальной задачей для захвата фашистским командованием. Почти три года псковичи оказывали захватчикам сопротивление, отряды партизан вели диверсионную подрывную деятельность. Фашисты уничтожили свыше 3500 мирных жителей. На оккупированной территории немцами было создано несколько концлагерей, в которых погибло свыше 200 тысяч военнопленных.

А город Великие Луки фашисты начали бомбить уже на десятый день войны, а в июле 1941 года к городу прорвались вражеские танки, но взять его с ходу не получилось. Маленький городок с населением меньше 50 тысяч встал насмерть перед 16-ю немецкими дивизиями, героизм проявляли даже школьники. В результате карательных операций город практически вымер: фашисты сожгли все окрестные села, казнили более 8000 мирных жителей.