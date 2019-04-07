Общество

В Псковской области социальные НКО будут развиваться с помощью ресурсных центров

В управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области считают, что социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) Псковской области будут развиваться с помощью специальных, ресурсных центров. Об этом в пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказала начальник управления Наталья Плявинская.

«Задача таких центров - объединить работу общественников, консолидировать усилия, объединять СО НКО. На сегодня ряд муниципалитетов уже вышли с инициативой о создании ресурсных центров, предлагают помещения сами. А мы же будем заниматься там методической работой, оказывать организационную помощь и прочее, - сообщила Наталья Плявинская. - Центры должны выявить общественников, помочь войти этим людям в социальную деятельность, помочь с оформлением НКО. Человеку, обратившемуся в центр, нужно быть подготовленным к добровольческой деятельности, чтобы его там направили».

По итогам заседания Госсовета, 27 декабря 2018 года, президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, где рекомендовал высшим органам исполнительной власти субъектов страны сформировать в систему ресурсных центров но поддержке добровольчества (волонтёрства), осуществлять методическое сопровождение этих центров.

«Ресурсный центр - это обслуживаемая муниципалитетом базовая площадка, для проведения соответствующих мероприятий, которую мы создаем совместно с другими НКО. - продолжила Наталья Плявинская. - Это оборудованные помещения, с интернетом. В некоторых районах они уже есть. Может, быть, немного неполноценные: где-то надо решить вопрос с мебелью и оргтехникой - но свою функцию выполняют. Нужно, чтобы человек, если возникнет необходимость, не ехал из района в Псков. Надеемся, что такие центры удастся со временем организовать во всех муниципалитетах региона».

Начальник управления добавила, что сейчас 13 районов Псковской области уже готовы предоставить под ресурсные центры помещение. В 2019 году в планах управления - организовать не меньше 10 таких центров.

«Причем разных муниципалитетах по-разному готовы предоставить помещение и закрепить за ним специалиста. Где-то центром будет заниматься специалист управления культуры, где-то - замглавы, - сообщила Наталья Плявинская. - Если в районе нет центра, к общественнику, чтобы обучить, будет выезжать наша мобильная школа, на базе опорного ресурсного центра».

Как сообщила начальник управления, в Псковской области опорным ресурсным центром является офис "Команды 2018".

«В опорном центре есть команда из кураторов, они уже могут реализовывать проекты и обучать людей. Сейчас таких кураторов - порядка 7 - 8 человек. Это профессионалы, которые себя зарекомендовали. Среди них есть как студенты, так и те, кто уже состоялся в бизнесе», - заключила Наталья Плявинская.