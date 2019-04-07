Общество

Молодежный театр моды «Абстракция» из Великих Лук с успехом выступил на национальном конкурсе в Москве

Коллектив молодежного театра моды «Абстракция» школы №5 успешно выступили на национальном конкурсе детских театров моды и студий костюма «Золотая игла», который проходил с 5 по 7 апреля в Москве. Поездка состоялась при финансовой поддержке отдела по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки в рамках подпрограммы «Молодое поколение города Великие Луки».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук, национальный конкурс направлен на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, имеющих художественные способности в области проектирования костюма.

В составе членов жюри народный художник РФ, советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев, советский модельер, дизайнер, художник, заслуженный художник России Ирина Крутикова, ведущий модельер Дома моды SLAVA ZAITSEV Людмила Давыдова и другие.

Молодежный театр моды «Абстракция» принял участие в 5 номинациях конкурса, в 4 из которых занял призовые места.

В номинации «Архитектура и мода» была представлена новая коллекция «Геометрия света», которая вошла в финальную пятерку и заняла 2 место по итогам работы независимого детского жюри.

В номинации «Дебют. Начинающий дизайнер» Виткова Нина ученица 11 класса представила индивидуальную модель, которая заняла 1 место среди 41 участника.

В номинации профессиональные пробы «Шьем правильно» Родионова Анна ученица 10 класса продемонстрировала свое мастерство в области изготовления швейных изделий, заняв 1 место среди 20 участниц. В течение полутора часов участникам было необходимо снять мерки с модели, построить выкройку на ткани, скроить и подготовить изделие к примерке.

В номинации профессиональные пробы «Рисуем эскиз» Виткова Нина заняла 3 место среди 51 участника. На конкурсе требовалось создать эскиз костюма на заданную тему в течение полутора часов.

Также к достижениям коллектива можно отнести участие в независимом детском жюри выпускницы коллектива Виктории Семеновой, студентки Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна.

В рамках конкурса для участников было организовано посещение мюзикла «Принцесса цирка» в Московском театре мюзикла. Самостоятельно коллектив посетил «Музей сословий России» в галерее Ильи Глазунова.

За организацию и проведение конкурса коллектив благодарит президента Ассоциации «Золотая игла», руководителя высшей категории, академика национальной индустрии моды Ларису Кострову, а также управление образования города Великие Луки и администрацию МБОУ СОШ №5 за финансовую поддержку.