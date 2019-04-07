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Общество

Российские ученые создали препарат от аллергии на березу

11.04.2019 08:28|ПсковКомментариев: 0

Российские и австрийские ученые совместно разрабатывают первую в мире вакцину от аллергии на березу. Вакцина находится на стадии доклинических испытаний. Она предназначена как для профилактики, так и для терапии.

Как пояснил «Известиям» директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов, Россия занимает безусловное первое место по заболеваемости этим недугом, однако страдают от него и в других странах. «Она вызывает развитие тяжелых симптомов поражения респираторного тракта, а также проявлений пищевой и кожной аллергии», - отметил эксперт.

Ученые создали рекомбинантный (искусственный) аналог основного аллергена березы - белка Betv 1. Проведенные исследования показали, что препарат на его основе способен вызывать образование защитных антител и эффективно блокировать развитие аллергической реакции.

Исследователи полагают, что препарат позволит полностью избавиться от мучительной болезни, широко распространенной среди россиян. Сейчас страдающим от аллергии людям приходится пожизненно пить лекарства или вовсе переезжать в другие регионы, а то и страны.

Источник: Псковская Лента Новостей
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