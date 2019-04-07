Общество

Между ИК-5 и заводом «Микрон» заключен новый договор

Отделом материально-технического обеспечения и сбыта продукции ИК-5 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки), проведены переговоры с руководством опытного завода «Микрон», об увеличении заказов и расширения спектра производимой продукции, для обеспечения трудозанятости осужденных. Результатом стало заключение договора с предприятием на оказание услуг в виде металлообработки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Так, в первом квартале 2019 года объем услуг и ассортимент по металлообработки для опытного завода «Микрон» расширился на 2 единицы, был запущен выпуск навесок. Общее количество оказываемых услуг, согласно новому договору, составляет 46 единиц.

В производстве на участке гибки, рубки и на сварочном участке задействовано 4 осужденных, заработная плата которых не превышает уровня минимального размера оплаты труда в Российской Федерации