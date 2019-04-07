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Общество

Жительница Псковского района осуждена за неуплату алиментов на содержание ребенка

11.04.2019 09:32|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, не платившей алименты на содержание ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В суде установлено, что подсудимая 1989 года рождения имеет 3 малолетних детей, в отношении одного из которых лишена родительских прав. Судом на нее возложена обязанность выплачивать приемной матери ребенка алименты на его содержание.

Женщина никогда не была официально трудоустроена, проживает за счет случайных заработков, ранее привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов своих несовершеннолетних детей с назначением штрафа в размере 20000 рублей, который ею не оплачен.

При этом должных выводов для себя она не сделала, мер к трудоустройству не принимала и допустила образование задолженности по уплате алиментов в сумме около 150000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно) с назначением наказания в виде 10 месяцев исправительных работ.

От полученного ею заработка ¼ будет удерживаться в качестве алиментных обязательств.

Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #прокуратура псковской области #алименты
Источник: Псковская Лента Новостей
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