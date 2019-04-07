Общество

В Пушкиногорском районе по требованию прокуратуры фельдшерско-акушерские пункты обеспечены медицинским оборудованием

Прокуратурой Пушкиногорского района проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении в Пушкиногорской межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Названная медицинская организация обеспечивает деятельность 6 фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории района.

В ходе проверки установлено, что в нарушение положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России, фельдшерско-акушерские пункты не обеспечены рабочими местами акушера (медицинской сестры), костылями, одеялами с подогревом для пациентов, наборами для экстренного обеспечения доступа воздуха в дыхательные пути человека (коникотомии) и прочим медицинским оборудованием.

Указанные нарушения затрудняли доступ граждан к получению своевременной медицинской помощи, что являлось угрозой для их жизни и здоровья.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования допущенные нарушения устранены, фельдшерско-акушерские пункты обеспечены необходимым оборудованием.