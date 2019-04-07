Общество

В администрации Псковской области рассказали о грядущих форумах для социальных НКО

В управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области поделились, каких форумов для социально ориентированных НКО ждать жителям региона. Информацией о мероприятиях поделились в пресс-центре Псковской Ленты Новостей начальник управления Наталья Плявинская и первый заместитель начальника управления Алена Трунова.

«Любые такие форумы - возможность собрать людей, смотрящих в одну сторону. Там общественники могут задавать проблемные вопросы и слышать необходимые ответы, общаться, обмениваться практиками, получить дополнительные навыки компетенции, - отметила Наталья Плявинская. - На форумах также обсуждаются моменты взаимодействия власти и некоммерческого сектора. На этих мероприятиях зачастую принимают участие и эксперты. Но чтобы туда попасть - надо уже что-то сделать в отношении проектной деятельности. И мы будем делать все, чтобы ребята поехали бесплатно, но некоторые - добираются своими силами, тратят стипендию или зарплату».

На фото: Начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская

Кроме того, Наталья Плявинская добавила, что на таких форумах - много грантовых конкурсов, на средства с которых можно в Псковской области реализовывать проекты.

«Что касается 6-го регионального форума для социально ориентированных НКО «Содействие», то переноса срока проведения больше не будет», - продолжила начальник управления.

Регистрация на 6-й региональный форум для социально ориентированных НКО «Содействие» началась 6 марта. Заканчивается - 12 апреля. По данным управления, сейчас из 300 доступных мест занято - 200.

«Скоро состоятся 2 масштабных молодежных форума, где будут и ребята из нашего региона, - "Территория смыслов" и "Таврида", - дополнила Алена Трунова. - Творческая молодежь - это не только театр и танцы, но еще и архитектура, дизайн, фотография и многое другое».

На регистрация на «Тавриду» началась еще в марте. Сам форум пройдет в городе Судак, в Крыму. Начнется - 11 мая. В управлении планируют, что на форум отправятся 18 представителей псковской молодежи, от 18 до 25 лет.

«На "Территорию смыслов" же поедут 20 ребят. Там будет 6 тематических смен. Первая - «Россия - страна возможностей», - продолжила Алена Трунова.

Первая смена «Территории смыслов» пройдет в Солнечногорске, городе Московской области, с 5 по 11 июля. Регистрацию открыли еще в феврале.

«Хочу напомнить, с 23 по 30 июня, в Ленобласти, состоится крупный для нашего НКО нашего региона форум "Ладога". Уже можно регистрироваться», - упомянула Алена Трунова.

На этот форум поедет от Псковской области 25 человек, 18 - 35 лет. Зарегистрироваться можно в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

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«"Молодежь России" - это универсальная платформа, где любой зарегистрированный может видеть все мероприятия и подавать заявки на участие в них», - заключила Алена Трунова.