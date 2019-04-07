Общество

В Псковской области собираются провести научный стендап по IT и физике

Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области помогает проработать проведение в регионе научного стендапа, по специальностям IT и физика. Об этом в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей во время обсуждения деятельности ресурсных центров, рассказала первый заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Алена Трунова.

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«Любой человек может прийти. К нам многие обращаются с идеями своих проектов, чтобы получить помощь по реализации. Другие же - хотят чем-то заняться, а чем - еще не решили, и мы нередко делимся с ними примерами из регионов, - отметила Алена Трунова. - Например, в других регионах есть мероприятия в формате научного стендапа. Согласна, звучит как-то странно. Что такое стендап, а что такое наука? Однако такие мероприятия есть, и сейчас мы помогаем все проработать, чтобы провести у нас научный стендап по специальности IT и физика».

Кроме этого, представители управления рассказали на встрече и о форумах, где будут участвовать активисты из Псковской области.