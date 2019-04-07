Общество

В субботу в Пскове откроется новый ТЦ «Технодром»

13 апреля в 11.00 состоится грандиозное открытие ТЦ «Технодром» по адресу: город Псков, улица 23 июля, дом 4. Гостей шоу ждут конкурсы, мотошоу мирового уровня и розыгрыш призов.

Также в рамках открытия пройдет выставка уникальных транспортных средств от Фанни Райдерс.

ТЦ «Технодром» - это самый большой в регионе центр по продаже товаров и техники для активного отдыха.

В ТЦ представлен огромный выбор велосипедов, мотоциклов, мопедов, скутеров, катеров, лодок, товаров для рыбалки, прицепов, спортивной одежды, экипировки и аксессуаров. Сервис мото-, велотехники.

Это место, где всей семьей можно здорово провести время.