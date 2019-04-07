Общество

Подготовка к Ганзе-2019 станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 12 апреля, в 12.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове.

Участники пресс-конференции расскажут, на какой стадии сейчас находятся подготовительные работы к Ганзе-2019, что уже сделано, а что еще предстоит сделать и в какие сроки.

Решены ли вопросы, касающиеся питания и размещения гостей Ганзы, технического обеспечения и расположения торговых точек на праздничном пространстве, мероприятий культурной программы. Подготовлены ли все распорядительные документы? Насколько готов город к приему гостей с визуальной точки зрения?

Есть ли понимание, какие объекты не будут готовы к проведению масштабных мероприятий и какие предусмотрены варианты их замены (прежде всего по стадиону «Машиностроитель», который назывался чуть ли не основной площадкой Ганзы-2019)?

Какие органы исполнительной власти региона и муниципалитета за что отвечают, нет ли конфликтов и путаницы, при которой ответственных по определенным направлениям в результате вовсе не окажется?

На эти и другие вопросы ответят спикеры пресс-конференции:

• глава Пскова Иван Николаевич Цецерский

• советник главы города Пскова Игорь Евгеньевич Сиротин

• директор Ганзейской дирекции праздников Татьяна Владимировна Пустошкина

Дата проведения: 12 апреля. Начало в 12:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.