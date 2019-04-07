Общество

Наталия Соколова: Задача взрослых - объяснять детям, что жизнь бесценна и неповторима

«Задача взрослых - объяснять детям, что жизнь бесценна и неповторима», - такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. В весенний период, по ее словам, зачастую увеличивается число суицидов среди подростков, поэтому взрослым - как родителям, так и учителям, следует проявлять чуткость, чтобы уберечь их от рокового шага.

«Каждый случай суицида ребенка, завершенный или незавершенный - это не просто трагедия, это очень важный контрольный момент для анализа взрослых. В каждом конкретном случае необходимо разобраться компетентным органам - что подтолкнуло или спровоцировало. Особенно если это подросток, так как это кризисный возраст. Каждый подросток, по сути, относится к группе риска», - пояснила детский омбудсмен.

«К сожалению, обиды, неразделенная любовь, желание напугать становится причиной, когда ребенок идет на этот шаг. Не уверена, понимает ли ребенок, что этот шаг последний, что нельзя будет "обновить" страницу и начать "игру" с нового листа. Задача взрослых (учителей, родителей) - объяснять детям, что жизнь бесценна и неповторима, что в жизни много радостных моментов, счастья, но есть и разочарования и поражения, но в то же время проблемы дают возможность научиться с ними справляться, становиться сильнее и мудрее, - отметила Наталия Соколова. - Конечно, мы разные. Конфликты, ссоры, воспитательные меры никто не отменял. Но важно, чтобы ребенок чувствовал поддержку, знал, что в его жизни есть взрослый человек, который поможет в нужный момент! Это результат длительного труда родителей - доверие, взаимоуважение и взаимоподдержка».