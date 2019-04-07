Общество

Псковская область развивает туристские связи с Беларусью

Представители туристского бизнеса Псковской области приняли участие в 22-й международной весенней ярмарке туристских услуг «Отдых-2019», которая прошла в Минске. Наш регион был представлен на мероприятии в рамках выполнения «дорожной карты» по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Псковской областью и Республикой Беларусь на 2018 - 2020 годы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Во время выставки представители бизнеса отметили высокий интерес к Псковской области как у индивидуальных туристов, так и туркомпаний. «Несмотря на ностальгические воспоминания о стандартных туристских маршрутах - Псков-Изборск-Печоры-Пушкинские Горы, посетители стенда активно интересовались экологическим и паломническим видами туризма в регионе», - отметили в комитете по туризму.

По результатам выставки установлены новые рабочие контакты и достигнуты предварительные договоренности по приему групп туристов из Республики Беларусь на территории региона.