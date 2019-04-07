Общество

Больше 200 участников уже зарегистрировались на 6-й Форум СО НКО

Регистрация участников на 6-й Форум СО НКО Псковской области «Содействие» продолжается. Организаторы приняли уже больше двух сотен заявок. Регистрация продлится еще два дня - до 12 апреля включительно. Желающим принять участие в Форуме «Содействие» необходимо заполнить анкету, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Шестой Форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области откроется 19 апреля в СРЦ «Простория». Для участников будут работать тематические площадки, пройдут семинары и дискуссии на актуальные для НКО темы. Вместе с экспертами как регионального, так и федерального уровня псковские общественники обсудят взаимодействие государства и НКО, развитие добровольчества в регионе, организацию работы поисковых отрядов и многие другие вопросы.

Организатором форума СО НКО выступает управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.