Общество

В Великих Луках прошел шахматный турнир

Псковские шахматисты продолжают проводить шахматные турниры в честь 220-летия со дня рождения Александра Петрова - выдающегося шахматиста XIX века, первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области.

В соответствии с программой памятных мероприятий, разработанной Федерацией шахмат Псковской области, утверждены результаты детско-юношеского турнира по шахматам, в честь 220-летия А.Д. Петрова, который прошел в городе Великие Луки. В соревнованиях организованных комитетом по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки и областной Федерации шахмат, принял участие 31 юный шахматист из Великих Лук, Пскова, Куньинского и Великолукского районов.

Турнир прошел по швейцарской системе и обсчитан на российский шахматный рейтинг, дающий право на присвоение спортивных разрядов. По результатам соревнований весь пьедестал призеров достался великолучанам. Так победу в турнире одержала Элина Гольбрайх. Второе место завоевал Кирилл Титов, а третье место занял Павел Бенедиктов.

Победитель и призеры турнира награждены грамотами и специальными медалями, изготовленные областной Федерацией шахмат с портретом известного земляка, первого русского шахматного мастера и автора учебника игры в шахматы А.Д.Петрова. Соревнования прошли в самом лучшем в нашей области современном, комфортном помещении отделения шахмат МБУ ДО ДЮСШ №1 «Атлетика».

Обслуживал соревнования главный организатор и главный арбитр турнира, спортивный судья 1 категории Максим Трефилов.