Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Компанию постоянным соведущим - главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максиму Костикову и главному редактору Псковской Ленты Новостей Александру Савенко - составит главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин.

Участники передачи обсудят с радиослушателями наиболее актуальные и резонансные темы недели. В частности, в центре их внимания будет смена руководителя Псковского государственного университета. Как сообщалось ранее, Марина Махотаева покинула пост врио ректора ПсковГУ. В течение дня преподавательскому составу университета будет представлен новый руководитель.

Кроме того, речь в программе пойдет об истории и сегодняшнем дне регионального парламента. Напомним, что в четверг, 11 апреля, в Пскове пройдет торжественное мероприятие, посвященное 25-летию областного Собрания депутатов.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.