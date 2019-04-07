Общество

Большинство псковских школ имеют «женское лицо»

В псковских школах 84% учителей имеют высшее профессиональное образование. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 11 апреля, сообщили на заседании, посвященном работе партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

Как было отмечено в ходе заседания, в школах Псковской области не хватает молодых педагогов, также большинство школ города имеют «женское лицо»: 91 % педагогов - женщины.

Средняя нагрузка на учителя в школе составляет 1,4 ставки, в ряде школ более 2 ставок. Как подчеркнули в ходе круглого стола, чрезмерная нагрузка сказывается на качестве процесса обучения.

В Псковской области наблюдается проблема непрестижности и непопулярности профессии педагога.

В 2018 году Минпросвещением было определено 28 мест по целевому приему, но только 9 человек из области подали заявки на целевой прием.

В сельских школах убыло 2, 4 % учителей, это связано с выходом на пенсию и выездом за пределы региона, где зарплата выше, чем по области в целом.

В данный момент потребность в кадрах в Псковской области составляет 598 педагогов, через несколько лет такая потребность возрастет предположительно до 2417 работников.

Как было отмечено в ходе круглого стола, по области остро стоит потребность в воспитателях. В Пскове не хватает порядка 30 воспитателей, в Великих Луках - 15 воспитателей.

Для решения проблемы предлагается реализовать в Псковской области программу «Земский учитель». Отметим, что ее появление анонсировал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Старт программы намечен на 2020 год. Согласно предложению главы государства, если учитель переезжает по программе в село или малый город для обучения детей в местной школе, то он получит выплату в размере 1 млн рублей из федерального бюджета.