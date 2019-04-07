Общество

В Великолукском медицинском колледже состоится семинар «Трудоустройство 2019»

12 апреля в 13:00 в Великолукском медицинском колледже состоится семинар «Трудоустройство 2019». 76 выпускников отделения Лечебное дело и Сестринское дело встретятся с представителями администраций 14 медицинских организаций районов юга Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском колледже Великих Лук.

Работодатели расскажут будущим специалистам о вакансиях и условиях приема на работу. Семинар посвящен решению проблем дефицита медицинских кадров в учреждениях здравоохранения Псковской области.