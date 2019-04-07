Общество

На селе необходимо строить служебное жилье для преподавателей - Виктор Остренко

На селе необходимо строить служебное жилье для преподавателей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение сегодня, 11 апреля, высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко на заседании, посвященном работе в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

Он отметил, что необходимо создать такие условия, чтобы по завершении работы в школе учитель потом мог бы приобрести это жилье в собственность, а в дальнейшем при необходимости продать.

В ходе круглого стола также было отмечено, что предоставляемое жилье должно быть удобным и максимально комфортным для проживания.