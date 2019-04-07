Общество

Администрация Псковской области обещает яркий финал конкурса по пополнению кадровых ресурсов «Лидер года»

На финале конкурса проектов, предназначенного для пополнения кадровых ресурсов, будет интересная бесплатная программа. Об этом общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказала первый заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Алена Трунова. Финал состоится 19 апреля в 19.00, в Пушкинском драмтеатре.

«В заключительном этапе «Лидера года» будет программа, скажем так, интенсивной интересности. Причем посмотреть на это сможет любой. Есть билеты, но они абсолютно бесплатные, - отметила Алена Трунова. - Перед собравшимися выступит группа «Drum&Jazz» и певица «Murana».

Псковская кавер-группа «Drum&Jazz» выиграла первое всероссийское шоу талантов улиц «Street Stars» от соцсети «ВКонтакте». Главным призом был контракт с Universal Music, профессиональная запись мини-альбома. Певица из Санкт-Петербурга «Murana» была финалисткой шоу «Голос» (Турция) и награждалась премией президента РФ Владимира Путина.

«Что касается выступлений претендентов на победу, то они будут выступать в формате ТED-конференции, - продолжила заместитель начальника управления. - То есть должны презентовать свой проект легко, интересно, объяснить сложную задачу максимально просто, с элементами юмора, видео. Это своего рода шоу. Сейчас мы работаем с участниками, ведь у каждого из них свой уровень подготовки».

Прием заявок на участие в конкурсе закончился в феврале. Их было отобрано 308. На этом этапе претенденты заполняли анкету, писали эссе, а также - делали видео, где объяснялись, зачем им нужно участие в мероприятии. Далее - прошли тест на оценку личностных компетенций и интеллектуального уровня. Так, со своими проектами, качество выполнения которых тоже проверялось, в полуфинал прошло 47 человек, а к публичной защите допущено - 33. В финал отобрали - 10.

«Интересно, что, несмотря на конкуренцию, у участников шел большой упор на работу в команде. Они учились необходимым навыкам общения и пониманию того. Закрепили, что партнеры - это не только те, кто денег, но и те, у кого есть и иные ресурсы, выходы, которые можно применить с пользой, - обратила внимание Алена Трунова. - Примечательно, что проекты были в конкурсе самых разных направлений: и привлечение туристов, и работа со школьниками, и повышение уровня экологической культуры, и социальное развитие региона».

С претендентами провели 4 занятия, по 8 часов - каждое. В управлении отметили, что средний возраст участник конкурса - 32 года.

«Следует отметить, что с теми, кто не прошел в финал, все равно продолжается работа. Многие обращаются, чтобы их трудоустроить, и мы делимся с работодателями анкетами претендентов. Причем к подбору места - индивидуальный подход: мы интересуемся, кто кому и что может предложить. Претендентам предлагают места и в бизнесе, и в администрации, и много где еще», - заключила заместитель начальника управления.