Администрация Псковской области обещает яркий финал конкурса по пополнению кадровых ресурсов «Лидер года»

На финале конкурса проектов, предназначенного для пополнения кадровых ресурсов, будет интересная бесплатная программа. Об этом общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказала первый заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Алена Трунова. Финал состоится 19 апреля в 19.00, в Пушкинском драмтеатре.
«В заключительном этапе «Лидера года» будет программа, скажем так, интенсивной интересности. Причем посмотреть на это сможет любой. Есть билеты, но они абсолютно бесплатные, - отметила Алена Трунова. - Перед собравшимися выступит группа «Drum&Jazz» и певица «Murana».
Псковская кавер-группа «Drum&Jazz» выиграла первое всероссийское шоу талантов улиц «Street Stars» от соцсети «ВКонтакте». Главным призом был контракт с Universal Music, профессиональная запись мини-альбома. Певица из Санкт-Петербурга «Murana» была финалисткой шоу «Голос» (Турция) и награждалась премией президента РФ Владимира Путина.
«Что касается выступлений претендентов на победу, то они будут выступать в формате ТED-конференции, - продолжила заместитель начальника управления. - То есть должны презентовать свой проект легко, интересно, объяснить сложную задачу максимально просто, с элементами юмора, видео. Это своего рода шоу. Сейчас мы работаем с участниками, ведь у каждого из них свой уровень подготовки».
Прием заявок на участие в конкурсе закончился в феврале. Их было отобрано 308. На этом этапе претенденты заполняли анкету, писали эссе, а также - делали видео, где объяснялись, зачем им нужно участие в мероприятии. Далее - прошли тест на оценку личностных компетенций и интеллектуального уровня. Так, со своими проектами, качество выполнения которых тоже проверялось, в полуфинал прошло 47 человек, а к публичной защите допущено - 33. В финал отобрали - 10.
«Интересно, что, несмотря на конкуренцию, у участников шел большой упор на работу в команде. Они учились необходимым навыкам общения и пониманию того. Закрепили, что партнеры - это не только те, кто денег, но и те, у кого есть и иные ресурсы, выходы, которые можно применить с пользой, - обратила внимание Алена Трунова. - Примечательно, что проекты были в конкурсе самых разных направлений: и привлечение туристов, и работа со школьниками, и повышение уровня экологической культуры, и социальное развитие региона».
С претендентами провели 4 занятия, по 8 часов - каждое. В управлении отметили, что средний возраст участник конкурса - 32 года.
«Следует отметить, что с теми, кто не прошел в финал, все равно продолжается работа. Многие обращаются, чтобы их трудоустроить, и мы делимся с работодателями анкетами претендентов. Причем к подбору места - индивидуальный подход: мы интересуемся, кто кому и что может предложить. Претендентам предлагают места и в бизнесе, и в администрации, и много где еще», - заключила заместитель начальника управления.