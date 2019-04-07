Общество

Акция «Цифровое телевидение - в каждый дом!» побывала в Опочке и в Невеле

Плановый переход на цифровое телевидение проходит по всей стране, и Псковская область - не исключение. Акция «Цифровое телевидение - в каждый дом» побывала в нескольких районных центрах региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского, в Опочке вместе с ведущими региональных «Вестей», представителями Псковского РТРС, администрации области, ансамблем русской музыки «Псков» отправилась и заместитель исполнительного директора регионального Союза промышленников и предпринимателей Псковской области Евгения Козупица.

Она отметила, что Российский Союз предпринимателей и промышленников сегодня - это более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики. РСПП видит свое предназначение в консолидации усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.

«Мы сегодня здесь, потому что акция «Цифровое телевидение в каждый дом!» - это большой шаг вперед в развитии экономики. Более того, эта акция несет на себе огромную социальную нагрузку, что важно для движения вперед всей нашей страны», - отметила она.

В Невеле в акции участвовала помощник депутата Государственной Думы РФ, регионального координатора проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия» Александра Козловского Лиана Кулаченкова. Она отметила, что партпроект «Локомотивы роста» направлен на повышение экономики нашей страны, а самым главном фактором развития экономики всегда будет социальная поддержка населения. «Мы с большим удовольствием принимаем участие в этой акции, общаемся с жителями», - сказала она.

Добавим, что Псковское региональное отделение РСПП и партпроект «Локомотивы роста», руководителем и куратором которых является депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, принимают участие в акции «Цифровое телевидение в каждый дом!» в каждом районном центре. Для розыгрыша в бесплатной лотереи эти организации предоставляют специальные приставки, которые подключаются к телевизорам, не поддерживающим цифровое вещание.

Напомним, что акция проходит в районных ДК и включает в себя консультацию по приобретению и настройке оборудования для просмотра цифрового телевидения, концерт и бесплатную лотерею с ценными призами.