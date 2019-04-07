Общество

В Пскове пройдет региональный этап гуманитарной олимпиады «Умники и умницы»

12 апреля в Пскове пройдет региональный этап гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». Темой интеллектуальных соревнований станет «История космонавтики в России». В состязании смогут принять участие учащиеся 10 класса, прошедшие отборочный этап, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре развития одаренных детей и юношества.

В региональном этапе примут участие 17 школьников из 7 муниципальных образований Псковской области (Бежаницкий, Локнянский, Невельский, Островский, Пушкиногорский, Себежский районы и Псков).

На мероприятии будет присутствовать Юрий Вяземский, автор и ведущий Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, член Союза писателей России.

Дипломы победителей и призеров предоставляют право участия в четвертьфинальных играх в Москве в декабре.

Областная гуманитарная олимпиада «Умники и умницы» как этап Всероссийской олимпиады проводится в регионе в седьмой раз под руководством губернатора Псковской области. В составе разработчиков заданий и жюри – ведущие преподаватели ПсковГУ и ПОИПКРО.

Напомним, всего в региональном этапе олимпиады «Умницы и умники» за эти годы приняли участие 143 школьника Псковской области, 22 из них были участниками игр в Москве. Победители финала получают право поступления в МГИМО(-У) вне конкурса.