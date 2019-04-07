Общество

Псковский Роспотребнадзор информирует об усилении профилактических мер в период проведения Ганзы

Эпидемиологическая ситуация по ряду инфекционных болезней остается неустойчивой. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в постановлении «Об усилении мер специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний при подготовке и в период проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове», опубликованном на сайте псковского Роспотребнадзора.

В постановлении отмечается, что в 2018 году отмечен рост заболеваемости сальмонеллезами, бактериальной дизентерией, ротавирусной инфекцией, норовирусной инфекцией, хроническими вирусными гепатитами, скарлатиной, геморрагическими лихорадками с почечным синдромом, гриппом, внебольничными пневмониями.

Впервые за 4 года в 2018 году в Пскове зарегистрированы 2 случая заболевания корью, завезенные из других территорий Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2018 года в области остаются непривитыми против кори по различным причинам 1,5 тысячи детей до 18 лет и более 200 тысяч взрослых.

В 2018 году заболеваемость острым гепатитом А (ОГА) отмечена на уровне средних за 5 лет показателей и составляет 1,57 на 100 тысяч населения, зарегистрировано 10 случаев. Сохраняется неравномерное распределение заболеваемости: в г.Великие Луки, Печорском и Островском районах заболеваемость в 2,2 - 3,5 раз превысила среднеобластной показатель. Имеющиеся объемы иммунизации населения являются недостаточными для влияния на эпидемический процесс ОГА.

В области расположены природные очаги инфекций, наиболее актуальными из которых являются клещевой вирусный энцефалит (2 случая в 2018 году), геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (17 случаев в 2018 году), лептоспироз, туляремия, бешенство, сибирская язва.

В связи с проведением XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, в целях минимизации внутренних и внешних рисков возникновения угрозы массовых заболеваний главный санитарный врач региона поручает - обеспечить содержание территории населенных мест и зон отдыха населения, мест подготовки и проведения мероприятий Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове и прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями санитарного законодательства; организовать выполнение гидротехнических мероприятий (очистка от растительности - камыша, выравнивание берегов водоемов, ликвидация мелких водоемов), а также мероприятий, направленных на предупреждение, сокращение или ликвидацию мест выплода комаров особенно на территориях, прилегающих к объектам Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове; организовать на территориях мест отдыха, расположенных вдоль автомобильных дорог, выполнение профилактических противоклещевых, дератизационных мероприятий и должное санитарное содержание. Начальникам силовых ведомств и ректорам вузов рекомендовать усилить контроль за наличием у сотрудников и студентов, привлекаемых к мероприятиям XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, сведений об иммунизации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (против дифтерии, столбняка - без ограничения по возрасту, вирусного гепатита В до 55 лет, против кори до 55 лет, против краснухи девушки до 25 лет), данных своевременного обследования с целью раннего выявления туберкулеза. Сотрудников и студентов, не имеющих указанных сведений, не допускать к участию в мероприятиях.