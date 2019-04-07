Общество

Центр защиты леса оценит состояние 80 га Опочецкого лесничества

Специалисты отдела Новгородской лесосеменной станции филиала «Центра защиты леса Новгородской области» начали подготовку к полевому сезону в соответствии с утвержденными объемами работ по государственному мониторингу воспроизводства лесов на 2019 год. В настоящее время утверждены планы–графики натурных обследований участков, отнесенных к землям, занятыми лесными насаждениями в 2016-2017 годах по Новгородской и Псковской областям, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре защиты леса.

«Всего запланировано выполнение натурных работ на общей площади 330 га, — информирует директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов. — В том числе в Новгородской области на территории Мошенского, Окуловского и Новгородского лесничеств – 250 га, а в Псковской области на территории Опочецкого лесничеств – 80 га».

Также в рамках государственного мониторинга воспроизводства лесов предстоит оценить характеристики 33 партии посадочного материала, выращиваемого в лесных питомниках двух областей территории ответственности филиала и проверить на посевные качества 162 партии семян лесных растений.

На 5 апреля уже проверено 47 партий хранящихся семян хвойных пород массой две тонны. Свежезаготовленных семян на проверку в этом году еще не поступало.