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Общество

«Псковэнерго» обеспечило электроснабжение новому дому в Гдове

11.04.2019 14:20|ПсковКомментариев: 0

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил электроснабжение новому 4-х этажному 53-квартирному дому в Гдове, построенному в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе технологического присоединения предприятия, на первом этапе объекту была выделена запрашиваемая мощность 138 кВт. После завершения второго этапа техприсоединения в мае дому будет обеспечено ещё 150 кВт. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Гдов».

Для строительства внешней схемы электроснаюжения, которую разработали специалисты «Псковэнерго», было предусмотрено увеличение мощности обоих трансформаторов на питающей ЗТП 10/0,4 кВ и строительство кабельных линий 0,4 кВ. Заказчиком на технологическое присоединение выступала администрация Гдовского района.

По информации пресс-службы администрации Псковской области, новое жилое здание по Никитина, 40б в Гдове построено с использованием средств Фонда ЖКХ. В благоустроенное жилье переедут 90 человек. До конца мая будет проведено комплексное благоустройство территории вокруг нового дома: озеленение, асфальтирование подъездных дорог, тротуаров, устройство хозяйственных площадок.

Отмечается также, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на мероприятия по сокращению непригодного для проживания аварийного жилищного фонда в консолидированном бюджете Псковского региона предусмотрено финансирование в размере более 1,7 млрд рублей. Эти средства будут направлены на расселение 168 аварийных домов, в которых проживает 2,1 тыс человек.

Теги: #Псковэнерго
Источник: Псковская Лента Новостей
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