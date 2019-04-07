Общество

Выплатить по миллиону всем учителям до 35 лет предложили псковские единороссы

Выплатить по миллиону рублей всем учителям до 35 лет, которые уже работают в сельских школах, предложили сегодня, 11 апреля, на круглом столе в Пскове, посвященном работе партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

Также предлагается изменить возрастное ограничение для тех, кто только прибывает для работы учителем в сельскую местность, расширив тем самым круг получателей. Эти и другие предложения войдут в резолюцию, которая будет отправлена в ЦИК партии.

Партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта - дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. Во внимании партпроекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.